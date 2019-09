Santa Sofia, interruzioni nell'illuminazione pubblica. "Serve rinnovare gli impianti. Si valuta il led"

Nelle ultime settimane sono state frequenti a Santa Sofia le interruzioni dell'illuminazione pubblica. L'amministrazione comunale chiarisce "che si tratta di guasti e come tali dovuti a situazioni accidentali (scariche atmosferche/fulmini, deterioramento di materiale e interventi esterni di persone o cose)".

"I nostri impianti sono in buono stato per una manutenzione sempre accorta e diligente effettuata da maestranze interne all'ufficio tecnico - viene aggiunto -. Va anche detto che ci sarebbe bisogno di un intervento importante per rinnovare tutti gli impianti e convertire a tecnologie al passo con i tempi (led). Valutazioni che si stanno facendo a che dovrebbero portare per il 2020 ad intervenire in tal senso.

Intanto il personale è impegnato, anche fuori dall'orario lavorativo, a fare il possibile per ridurre i disagi".