Santa Sofia, iscrizioni aperte per il Nido: anche un "open day" virtuale

C'è tempo fino al 22 giugno per effettuare l'iscrizione al Nido Fiocco di Neve di Santa Sofia per l'anno scolastico 2020-2021 e Asp e Amministrazione invitano gli interessati a farlo quanto prima, per permettere la migliore organizzazione del servizio. L’amministrazione comunale riconosce infatti l’importante ruolo educativo che compete al Nido d’Infanzia e sostiene la scelta di quei genitori che spesso vedono nel servizio una grande opportunità educativa e di socializzazione.

"In considerazione del particolare momento di crisi, abbiamo deciso di investire economicamente sul servizio permettendo così di mantenere un basso costo delle rette del nido a carico delle famiglie - sottolinea l'assessora alle Politiche Sociali Ilaria Marianini -. Proprio per questo, però, è importante sapere quante saranno le famiglie interessate entro il 22 giugno, data improrogabile entro cui è necessario presentare la domanda per avere accesso al posto comunale con retta agevolata".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le famiglie interessate all’iscrizione al Nido sono quindi tenute a presentare domanda per permettere all’Aamministrazione di fare valutazioni sul numero dei posti comunali da mettere a disposizione dei residenti nel Comune di Santa Sofia. Per accedere al posto comunale è quindi necessario presentare la domanda entro i tempi stabiliti entrando così a far parte della graduatoria. Successivamente alla formazione della graduatoria e alla definizione della retta, la famiglia avrà la possibilità di accettare il posto o di rifiutarlo. Le domande pervenute oltre il 22 giugno potranno essere accolte in base ai posti disponibili e verranno gestite in rapporto diretto con il gestore del Nido. Per conoscere meglio i servizi del nido "Fiocco di Neve", vista l'impossibilità di organizzare il classico open day, è stato predisposto un “open day virtuale” visibile sul sito dell'Asp (www.asp-sanvincenzodepaoli.it): un modo alternativo per ricevere comunque informazioni dalle educatrici riguardo gli aspetti organizzativi ed educativi riguardanti la frequenza del bambino al Nido.



Ovviamente, a causa dell'emergenza sanitaria in corso, il servizio sarà organizzato nel rispetto della normativa in vigore e diventa fondamentale ricevere tutte le informazioni relative ai potenziali iscritti per l'anno scolastico 2020/2021 e l'Asp precisa che "nel caso in cui il servizio dovesse subire delle modifiche sostanziali a causa delle normative emanate per l'emergenza sanitaria Covid 19, tali modifiche saranno comunicate alle famiglie che avranno comunque la possibilità di ritirare la domanda prima dell'avvio del servizio".