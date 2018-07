Santa Sofia, dalla Regione fondi per il progetto di riqualificazione dell'antistadio "G.Brusati"

Un'ottima notizia per il Comune di Santa Sofia. La Giunta della Regione Emilia-Romagna ha deliberato la graduatoria per il finanziamento di progetti comunali riguardanti gli impianti sportivi. Tra i progetti finanziati c'è quello presentato dal Comune di Santa Sofia con un importo di 208.361,38 euro pari al 67% del totale. Il progetto riguarda la riqualificazione dell'antistadio, per i santasofiesi "Amsicora", e più in dettaglio l'esecuzione di un campo in erba sintetica, l'installazione di pannelli fotovoltaici, l'impianto di irrigazione con raccolta delle acque meteoriche e tanto altro. "Un grande risultato in primis perché necessario al tempo libero dei più giovani e alle attività dell'ASD Santa Sofia - spiega il sindaco Daniele Valbonesi -. Poi perché rappresenta un impegno assunto da questa amministrazione. Ed infine perché sarà utile alle attività scolastiche della sede distaccata del nostro Istituto Comprensivo Scolastico".

Valbonesi parla di "un risultato ottenuto grazie al lavoro di tutta l'amministrazione comunale e condiviso dalla locale associazione sportiva nella consapevolezza che lo sport, oltre a essere un'attività utile al benessere fisico delle persone, abbia una funzione sociale fondamentale in una società sempre più orientata all'individualismo e alle paure. Ora "avanti" per realizzare il progetto esecutivo, per finanziare la parte rimanente dei costi, per bandire la gara e per eseguire i lavori".