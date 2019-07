Santa Sofia, proseguono le asfaltature lungo le strade comunali: "Lavori fondamentali per la comunità"

Proseguono le asfaltature sulle strade comunali di Santa Sofia. Lunedì sono iniziati i lavori lungo la strada Gorgozzo-Collina di Pondo-Saviana. Si tratta, spiega il sindaco Daniele Valbonesi, di "interventi finanziati dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il fondo per la montagna e da fondi propri del Comune di Santa Sofia". La scorsa settimana i lavori di manutenzione straordinaria hanno interessato le arterie di Campigna, la località montana turistica posta a 1082 metri. Le asfaltature hanno riguardato arterie nei pressi di ristrutture ricettive, come ad esempio l'Hotel Granduca, ma anche l'arteria che conduce al campo scuola Sci e il rifugio "Lo Scoiattolo". Interessate dai fondi la strada comunale di Camposonaldo, G. di Vittorio, Primo Maggio e l'area industriale di Santa Sofia. Valbonesi parla di "lavori fondamentali per le aree interne, per le nostre frazioni e soprattutto per chi in questi luoghi vive e lavora con fatica".