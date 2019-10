Santa Sofia, lavori lungo la provinciale per la diga di Ridracoli: sopralluogo del sindaco

Proseguono i lavori lungo la Provinciale 112, l'arteria santasofiese che da Isola Biserno collega a Ridracoli. Il sindaco di Santa Sofia, Daniele Valbonesi, ha proceduto ad un sopralluogo. "E' una strada la cui importanza va oltre quella locale, perchè collega ad un'infrastruttura fondamentale per il nostro territorio, la diga di Ridracoli, da cui nasce la rete acquedottistica che raggiunge tutta la Romagna", ricorda il primo cittadino. I lavori, finanziati dalla Protezione Civile Nazionale per un importo di 150mila euro, consistono nell'installazione di reti "para massi" e guard rail. E' stato classificato come "intervento urgente di ripristino della funzionalità della viabilità di accesso alla diga di Ridracoli".