Santa Sofia, riprendono i lavori in Piazza Matteotti: "Il risultato ripagherà i sacrifici"

Dopo essere intervenuti sui sottoservizi nella prima parte dell'anno e aver completato il primo step della pavimentazione prima delle festività natalizie, il cantiere per la messa in sicurezza e la manutenzione di piazza Matteotti terminerà con l'ultimazione della pavimentazione e l'installazione della nuova illuminazione. Il cronoprogramma del cantiere, finora rispettato, prevede la conclusione dei lavori per marzo: una volta concluse le attività di pavimentazione nei pressi dell'inizio di via Croce, i lavori continueranno poi di fianco al muro di cinta da lunedì fino alla conclusione.



Parallelamente alla posa in opera della pavimentazione, come programmato verranno anche effettuate altre lavorazioni: completamento della scala di accesso al fiume (base e verniciatura), montaggio di arredi e segnaletica, finiture al muro (area ex bagni pubblici e pulizia finale), posa degli impianti elettrici (quadri lato piazza e derivazioni lato fiume), nuova illuminazione pubblica. Da lunedì è prevista la chiusura totale al traffico veicolare in piazza Matteotti, fino alla conclusione dei lavori (presumibilmente per una durata prevista di 5 o 6 settimane).

"Contestualmente si sta valutando anche la viabilità definitiva prendendo in considerazione anche modifiche su via Martiri della Libertà per ottenere un contesto più omogeneo e coerente”, dichiara il sindaco di Santa Sofia Daniele Valbonesi. Il termine dei lavori è previsto per il 23 marzo, a meno dell'illuminazione definitiva e di alcuni dettagli. "Ribadendo le scuse per il disagio, in particolare per le attività presenti e per i cittadini residenti, siamo sicuri che il risultato finale di un cantiere tanto importante per Santa Sofia ripagherà tutti degli sforzi e sacrifici fatti", conclude il primo cittadino. ​