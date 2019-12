Maltempo a Santa Sofia, serie di smottamenti: "Ma non ci sono pericoli"

Le condizioni meteo di questi giorni, con piogge persistenti e venti forti, stanno causando piccoli smottamenti nel territorio comunale di Santa Sofia. "Non ci sono pericoli per le persone e la situazione è monitorata dal personale della Provincia e del Comune con il coordinamento della Protezione Civile - puntualizza il sindaco Daniele Valbonesi -. Vanno segnalati in particolare alcuni smottamenti lungo la Provinciale 4 del Bidente nei pressi delle località Berleta e Settegalli, lungo la Provinciale 112 Isola/Biserno/Ridracoli nei pressi di Biserno e nella strada vicinale di uso pubblico Tre Fonti/Cornieta". Altri piccoli danni si sono avuti sulle linee elettriche dell'illuminazione pubblica. "Nelle prossime ore continueranno i controlli e gli interventi in modo da ridurre il disagio per i cittadini, ai quali si chiede di segnalare situazioni pericolose", conclude Valbonesi.