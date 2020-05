Santa Sofia, novità al Mercato Alimentare: i banchi nella corte comunale

Dopo l'esperienza della scorsa settimana, il mercato alimentare a Santa Sofia torna ad essere attivo presso la Corte Comunale. "Abbiamo visto che i cittadini e gli ambulanti hanno appezzato questa soluzione - dice il vice sindaco Isabel Guidi - e per questo motivo, nelle prossime settimane, il mercato alimentare troverà posto presso la Corte antistante il centro culturale “Pertini”, non solo il giovedì ma anche martedì, venerdì e sabato: in pratica, riprenderemo lo svolgimento del mercato alimentare con le medesime presenze che avevamo prima dell'emergenza sanitaria".

Alla luce della prima giornata di prova, si è deciso di inserire alcune piccole variazioni con l'accesso al mercato da via Nefetti e l'uscita in piazza Matteotti, attraverso l'androne comunale, sempre al fine di controllare meglio il numero di presenze ed evitare assembramenti.

Per il resto, valgono le indicazioni già vigenti: ingresso di un cliente per ogni banco alimentare, munito di mascherina; controllo alle entrate grazie ai volontari iscritti all'albo dei volontari di Santa Sofia. Il mercato alimentare riprenderà la regolare cadenza e vedrà, quindi, la presenza di 5 bancarelle il giovedì mattina, del pescivendolo il venerdì mattina e del fruttivendolo il sabato e martedì mattina.