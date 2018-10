Santa Sofia, novità in biblioteca: si amplia l'orario di apertura

Ci sono novità in vista per la Biblioteca Comunale di Santa Sofia: a partire dal mese di ottobre, infatti, verrà ampliato l'orario di apertura della Biblioteca. "Durante l'estate - dice l'assessore alle Politiche Sociali Ilaria Marianini - abbiamo raccolto idee e proposte dai santasofiesi. In particolare è emersa la necessità, per i giovani, di avere un punto di ritrovo dove studiare insieme. Alla luce di queste richieste abbiamo deciso di venire incontro alle esigenze dei ragazzi e, insieme al Centro per le Famiglie, abbiamo concordato maggiori aperture pomeridiane della biblioteca".



Fino ad ora, infatti, la Biblioteca Comunale era aperta nelle mattinate di lunedì, mercoledì e venerdì e nei pomeriggi di martedì e giovedì. A partire dalla prima settimana di ottobre, il personale del Polo Unico del Centro per le Famiglie – Informagiovani garantirà l'apertura anche nei pomeriggi di mercoledì e venerdì, dalle 15.30 alle 18, e al sabato dalle 16 alle 18. Durante queste giornate non sarà possibile utilizzare la Sala Computer, ma si avrà comunque la possibilità di connettersi al Wi-Fi con il proprio pc. "In questo modo gli studenti avranno a disposizione la biblioteca praticamente ogni pomeriggio ad esclusione del lunedì – conclude Marianini. Ci auguriamo che le maggiori aperture, insieme al progetto dell'Aula Studio organizzato dall'Informagiovani, portino in biblioteca un numero sempre crescente di ragazzi".

Con la ripresa della scuola, ripartono anche le attività dell'Aula Studio, supporto ai ragazzi che frequentano la Scuola secondaria di Secondo Grado organizzato dall'Informagiovani. Come per l'anno passato, gli incontri si terranno nella Biblioteca Comunale e prevedono, da ottobre a dicembre, l'approfondimento di matematica (lunedì e giovedì dalle 20 alle 22, con il Tutor Alberto Camporesi) e inglese (lunedì dalle 18 alle 20 con la Tutor Lisa Locatelli). Inoltre, a partire da quest'anno, ci sarà la possibilità di frequentare anche lezioni di chimica insieme alla Tutor Ilaria Margheritini, ogni giovedì dalle 16 alle 20. Per la frequenza dei corsi nel trimestre ottobre-dicembre è prevista una quota di partecipazione pari a 50 euro per il corso di matematica, 25 euro per il corso di inglese e 20 euro per il corso di chimica. Per maggiori informazioni sulle attività dell'Informagiovani è possibile recarsi allo sportello, aperto ogni sabato dalle 16 alle 18 nella Biblioteca comunale di Santa Sofia, telefonare al numero 348 5194348 o scrivere a centrofamigliesanta@libero.it