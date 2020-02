Santa Sofia, opportunità per le attività di commercio: aperto un bando regionale

La Regione Emilia Romagna ha pubblicato un bando per la qualificazione e valorizzazione delle imprese che operano nel settore del commercio al dettaglio e della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, finanziato con fondi europei del Por Fesr. "A pochi giorni dalla pubblicazione del bando per la Concessione di agevolazioni per la promozione dell’economia locale mediante la riapertura o l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizio nei Comuni con popolazione fino a 20mila abitanti, ecco una nuova opportunità per le attività commerciali - afferma l'assessore alle Attività Produttive Isabel Guidi -. Questa volta il bando è regionale, ma ritengo fondamentale informare tutti i potenziali interessati all'interno del nostro territorio comunale".

Cosa prevede il bando

Le imprese che esercitano un'attività commerciale al dettaglio in sede fissa, anche stagionale, e le attività di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti o bevande possono ottenere contributi a fondo perduto per la realizzazione di opere di riqualificazione, ristrutturazione e ampliamento delle strutture che ospitano le attività, consulenze di progettazione, acquisto di attrezzature e arredi, acquisto di hardware e software per il miglioramento di servizi e prodotti alla clientela o realizzazione di siti e-commerce, acquisto di marchi e brevetti.



L’agevolazione a fondo perduto è concessa nella misura del 40% dell’investimento ritenuto ammissibile. Il progetto finanziabile dovrà avere una dimensione minima di investimento ammesso pari a 15mila euro e il contributo massimo concedibile per ciascun progetto ammesso non potrà comunque eccedere l’importo di 30mila euro. Sono previsti ulteriori incentivi, ad esempio per i progetti presentati da imprese giovanili e/o femminili, che abbiano rating di legalità e/o appartengano ai settori della S3.



Il bando completo è disponibile sul portale della Regione Emilia Romagna e le domande per i contributi a fondo perduto possono essere inoltrate tramite la piattaforma web Sfinge 2020 dalle 10 del 18 febbraio alle 13 del 18 marzo (prima finestra) e dalle 10 del 15 settembre alle o13 del 29 ottobre (seconda finestra). Ogni finestra si chiuderà al raggiungimento di 150 domande presentate.