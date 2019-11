Santa sofia, pane e internet parla di "parental control"

Venerdì, alle 20.30, al centro culturale di Santa Sofia, si terrà un incontro pubblico nell'ambito del progetto 'Pane e internet' dedicato al tema 'parental control'. "I social sono parte quotidiana della nostra vita- sottolinea l'assessora alle politiche sociali Ilaria Marianini - per questo abbiamo voluto dedicare una serata a questo tema, per capire ad esempio le modalità giuste per pubblicare contenuti e immagini in cui i protagonisti sono i nostri figli". L'iniziativa è gratuita e aperta a tutta la cittadinanza.