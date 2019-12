Santa Sofia "plastic free": installati erogatori di acqua all'Istituto Comprensivo

Dopo avere aderito lo scorso settembre a "La svolta verde", il manifesto per l’economia verde e l’ambiente in Emilia-Romagna, il Comune di Santa Sofia continua a mettere in pratica le azioni a sostegno dell'ambiente e del risparmio energetico. Mercoledì il sindaco Daniele Valbonesi e la Giunta del Comune di Santa Sofia, insieme ad Unica Reti, ha visitato le sedi dell'Istituto Comprensivo di Santa Sofia nell'ambito del progetto Plastic Free che prevede la collocazione di erogatori d'acqua e la distribuzione borracce a tutti gli studenti.



"Si tratta di un piccolo passo in avanti per ridurre l'utilizzo della plastica e per tutelare l'ambiente - dichiara il primo cittadino -. Solo i nostri ragazzi possono salvarci: intanto perché sono più sensibili e più capaci a comprendere i cambiamenti e poi perché hanno "più tempo davanti" e il futuro è loro". Da ora, dunque, i ragazzi potranno usare le loro borracce per bere l'acqua distribuita dall'erogatore, eliminando le bottigliette di plastica. Inoltre, un secondo erogatore è stato installato anche presso la sede del Comune di Santa Sofia.