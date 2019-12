Santa Sofia premia i volontari: ecco i "Gigli d'argento" del 2019

Giovedì sera, come da tradizione, è stato consegnato, durante l'ultimo consiglio comunale del 2019, le civiche benemerenze "Il Giglio d'argento". La Commissione ha scelto di premiare i volontari Romolo Collinelli, Quinto Casamenti e Mirko Olivetti. "Vogliamo ringraziare, a nome di tutta la comunità di Santa Sofia, i tre premiati per il loro operato silenzioso, non manifesto e disinteressato - afferma il sindaco Daniele Valbonesi -. L'altruismo, la solidarietà, la dedizione di alcuni sono le migliori cure all'individualismo dilagante e a quella cultura diffusa che vede nell'impegnarsi solo un'opportunità di realizzazione personale o peggio di competizione, un atteggiamento abbastanza diffuso oggi".

"Il volontariato ci insegna che sul piano etico e civile si possono generare azioni concrete e produrre comportamenti meritevoli di essere riconosciuti e seguiti - continua il primo cittadino -. L' Amministrazione comunale sostiene e continuerà a sostenere il volontariato in tutte le sue forme perché i valori che sono alla sua base sono volano di civiltà di ogni comunità".