Santa Sofia, prenotazioni visite mediche: col nuovo anno è entrato in funzione il FarmaCup

Con l'inizio del nuovo anno è attivo nella Farmacia Comunale di Santa Sofia il servizio FarmaCup, disponibile il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15:30 alle 18:30. "E' un servizio ancora in rodaggio ed in una fase transitoria - spiega l'amministrazione comunale -. L'Ausl della Romagna sta procedendo, di concerto con le farmacie pubbliche e private, all’elaborazione dell‘accordo contrattuale che disciplina tale servizio, direttamente gestito dalle varie farmacie aderenti sul territorio".

"Tale accordo, con tutta probabilità, rintrodurrà la possibilità di erogare in farmacia le prenotazione visite mediche, il ritiro referti, la prenotazione di analisi e il Fascicolo sanitario elettronico - viene chiarito -. Al momento, essendo ancora nella fase di contrattazione, è possibile svolgere all’interno della Farmacia Comunale solo la prenotazione delle visite mediche ed il ritiro dei referti: per ogni altra prestazione ci si può rivolgere allo sportello Cup attivo all'ospedale Nefetti di Santa Sofia".

"Durante il periodo di doverosa trasformazione in FarmaCup si è comunque deciso di mantenere attivo il servizio nei locali della farmacia, seppur in forma ridotta, anziché sospenderlo in toto e riattivarlo ad iter terminato - viene aggiunto -. Non appena saranno concluse le procedure amministrative, verranno implementate le prestazioni sopra citate erogabili dal FarmaCup, mantenendole comunque sempre attive anche al Cup dell'ospedale Nefetti".