Santa Sofia, riapre l'Aula Studio di Informagiovani

Dopo la pausa per le vacanze di Natale, ripartono gli appuntamenti dell'Aula Studio presso la Biblioteca Comunale di Santa Sofia “Luciano Foglietta”. A partire da lunedì 20 gennaio, infatti, si riattiva il servizio di lezioni extrascolastiche di aiuto agli studenti degli istituti superiori di 2° grado organizzate dal Polo Unico Centro per le Famiglie – Informagiovani di Santa Sofia in collaborazione con Comune e ASP San Vincenzo de' Paoli.



Le ripetizioni di inglese verranno tenute dalla Tutor Dott.ssa Lisa Locatelli, di lunedì, dalle 16.30 alle 18.30.

Le ripetizioni di matematica e fisica verranno tenute dal Tutor Ing. Alberto Camporesi, di lunedì e giovedì, dalle 20.00 alle 22.00.

Le ripetizioni di chimica verranno tenute dalla Tutor Ilaria Margheritini, di giovedì, dalle 16.00 alle 18.00.



Per partecipare all'Aula Studio è previsto il pagamento di un contributo che, per il periodo da gennaio a maggio, è pari a 100 euro per le lezioni di matematica e fisica, 50 euro per inglese e 50 euro per chimica.

Sono previsti sconti per chi frequenta più di un corso.



Ricordiamo che l'iscrizione è obbligatoria anche per gli ex partecipanti e i corsi partiranno con almeno 5 iscritti. Per iscriversi, recarsi allo sportello del Polo Unico Centro Famiglie - Informagiovani aperto ogni mercoledì, dalle 15.30 alle 18.00 presso la biblioteca comunale, oppure tramite e-mail a centrofamigliesanta@libero.it.



Per informazioni: Informagiovani Santa Sofia, 348 5194348.