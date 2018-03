Santa Sofia, un incontro dedicato ai pannolini usa e getta

Mercoledì alle ore 17.30 presso il Nido Fiocco di Neve di Santa Sofia, si terrà un incontro per conoscere un'alternativa al classico "pannolino usa e getta", che garantisce il benessere dei bambini ed una maggior tutela dell'ambiente in cui viviamo. Genitori residenti nel comune di Santa Sofia, presenti all'incontro e interessati a sperimentare tali pannolini, potranno ricevere un buono-acquisto lasciando i propri dati. Per info: Polo Unico centro per le famiglie e informagiovani Sabato dalle 16 alle 18.30 in biblioteca o 348 5194348 centrofamigliesanta@libero.it