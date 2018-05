Santa Sofia, vandalizzata la little free library: "Atto vergognoso"

Vandalizzata nella nottata tra sabato e domenica la little free library lungo il parco fluviale di Santa Sofia. "Devono vergognarsi - è lo sfogo di "Consenso Comune" -. Vergogna per avere attentato a quello che quel luogo rappresenta per molti: un piccolo baluardo della cultura. Vergogna per aver mancato di rispetto a Santa Sofia e all'associazione Sophia in Libris. Non c'è cosa più stupida che compiere atti di inciviltà contro la cosa pubblica".

"Chi non rispetta gli altri, chi non rispetta le cose di tutti, non ha neppure rispetto per se stesso - conclude la nota -. Contiamo di arrivare ai responsabili di questo scempio e nei loro confronti saranno assunti seri provvedimenti. Nel frattempo, se qualcuno si ritrova nelle parole appena scritte, consigliamo la lettura del decalogo "Il senso civico è nei dettagli" di L. Einaudi".