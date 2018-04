Sapori e saperi: "80 voglia di Romagna" conquista i palati

Non ha tradito le attese la seconda edizione di “80 voglia di Romagna”, la festa del vino e dei vignaioli della Romagna organizzata da Italia nel Bicchiere e Ca’ de Be’ di Bertinoro con il patrocinio del Comune di Bertinoro. Domenica alla Rocca di Bertinoro sono arrivate centinaia di persone, molte delle quali provenienti da fuori regione, per scoprire e degustare le eccellenze enologiche del territorio abbinandole ai cibi tipici proposti dai food truck. Albana e Sangiovese, Famoso e Centesimino, Trebbiano e Bursôn: oltre trenta vignaioli hanno raccontato e proposto ai banchi d’assaggio interpretazioni tradizionali e sperimentali dei vitigni romagnoli, spaziando tra spumanti, vini in anfora, vini macerati, vini rifermentati e vinificazioni tradizionali. I vini simbolo della Romagna sono stati protagonisti anche nel libro “Viaggio in Romagna” presentato dall’autore Francesco Antonelli e nei vestiti disegnati dall’Atelier Judged ispirandosi alle bollicine di Sangiovese e Trebbiano.