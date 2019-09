Nuovo prestigioso riconoscimento internazionale per lo scienziato forlivese Sauro Succi

Prestigioso riconoscimento per lo scienziato forlivese di fama internazionale, Sauro Succi. E' stato infatti conferito del prestigioso premio Berni J. Alder 2019 del Centre Européen de Calcul Atomique et Moléculaire. La giuria ha motivato la scelta anche perché Succi "è stato fondamentale nella costruzione e nell'ispirazione costante di una comunità che ora conta decine di migliaia di ricercatori nel mondo accademico e industriale e che spazia dalla chimica e fisica a campi più distanti come l'ingegneria o la biologia". La cerimonia di conferimento si è svolta l’11 settembre scorso a Losanna, in Svizzera, durante la conferenza per celebrare i primi 50 anni del Cecam

Si tratta di una notizia, dice il sindaco Gian Luca Zattini, che "riempie tutti noi di orgoglio e grande soddisfazione. E’ quindi con profonda stima che, a nome dell’amministrazione comunale e della città, rivolgo al dottor Succi i più vivi complimenti per questo nuovo importante riconoscimento". Succi, scienziato forlivese conosciuto in tutto il mondo e legato da grande affetto alla nostra città, è considerato uno dei fondatori della teoria Lattice Boltzmann per la fluidodinamica e la materia soffice. Nel corso di decenni di studio e lavoro nel Cnr e in altri prestigiosi enti di ricerca, in Italia e negli Stati Uniti d'America, in particolare la Harvard University, ha ottenuto risultati eccezionali. In virtù dell'attività svolta il Cecam gli ha conferito l'Alder 2019, uno dei maggiori premi europei nel campo delle simulazioni in fisica e chimica della materia condensata, fisica statistica e chimica fisica.