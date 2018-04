Sbloccato l'ultimo pezzo di tangenziale, Biserna: "Il miglior risultato di Drei fino a oggi"

"Ottimo lavoro della giunta Drei per il terzo lotto della tangenziale: questo è sicuramente il miglior risultato della sua sindacatura". E' soddisfatto l'ex vicesindaco di Forlì e membro dell'associazione Forliperbene, Giancarlo Biserna, che commenta lo sblocco del cosiddetto “terzo lotto” che collegherà l'attuale svincolo di via Placucci della Tangenziale Est a Vecchiazzano, all'ospedale Morgagni-Pierantoni ed infine a via del Guado verso via Firenze di Forlì.

"Il ringraziamento va indietro negli anni fino alla Giunta dove era Ingegnere ai Lavori Pubblici Flavio Foietta, già sindaco di Santa Sofia - aggiunge Biserna - E ci tengo particolarmente a ricordare e a ringraziare Flavio, perchè è stato lui il motore del sistema tangenziale di Forlì con i suoi progetti tempestivi a Roma al momento giusto e nel posto giusto. Senza questo lavoro saremmo sicuramente ancora indietro. Questo completamento, che in pratica chiude l'anello tangenziale, permetterà veramente non solo di migliorare la viabilità in alcuni quartieri e centri tra cui soprattutto San Martino in S., Ca Ossi, viale Appennino, Ospedale, Romiti e i collegamenti da monte verso la Cava, ma anche di migliorare la qualità dei movimenti in città e nel comprensorio in modo significativo..Un merito in più a Drei è l'essere riuscito a non compartecipare (così sembra) alla spesa complessiva, come invece prima così non era. Infatti Anas aveva sempre richiesto contributi non indifferenti".