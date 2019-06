Imparare la matematica della logica col sorriso: i bimbi diventano "scacchi umani"

"Gli scacchi sono la forma più alta dell'uso della ragione". Con la collaborazione dell'esperto Roberto Bartolozzi, da anni le pedine sono protagoniste di un progetto all'Istituto Comprensivo numero 5 Tina Gori di Forlì, diretto dal dirigente scolastico Daniela Bandini. Fin dalla tenera età i bimbi imparano così ad approcciarsi con la logica, la matematica e la risoluzione dei problemi in una partita di scacchi vissuta in prima persona. Hanno aderito le scuole per l'infanzia "Le Api" e "Aloidi".

E il progetto diventa ancora più divertente se sono i bambini le pedine stesse: si gioca infatti su una scacchiera gigante, dove i piccoli imparano a muoversi nelle diverse direzioni secondo gli assi cartesiani e senza uscire dalle caselle bianche e nere. Bartolozzi ha diviso i personaggi degli scacchi (Lallo il cavallo, Gina la regina, Alfy l'alfiere, Tor la torre e il Re) in due grandi "casate": i Ghiacciai e i Vulcani che si muovono all'interno del grande castello.

"I bambini imparano così non solo i primi rudimenti della matematica della logica, ma anche, attraverso la corretta direzione del movimento sulla scacchiera, quello che sarà poi il tratto grafico sul quadretto del quaderno, già usato da noi alla Scuola dell'infanzia, come strumento di continuità con la Primaria - viene illustrato -. Imparano ad organizzare il proprio pensiero per poter giocare in partita e "catturare" l'avversario e imparano anche ad accettare la sconfitta che, a questa età, non è certamente facile".