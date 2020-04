Il coronavirus non frena i bollenti spiriti: forlivesi nel Lughese per uno scambio di coppia

Cosa ci facevano tre forlivesi nel Lughese nella mattinata di Pasqua? Con un po' di imbarazzo hanno ammesso che si erano spostati in Bassa Romagna perchè era in programma uno scambio di coppia. I cittadini mercuriali sono stati fermati nella domenica di festa da una pattuglia della Polizia Locale della Bassa Romagna, nella zona del Lughese. Tre giovani che, al momento del controllo, al personale in divisa non hanno fornito una ragione sul perchè avessero fatto in auto quasi 40 chilometri.

Nessuna giustificazione e alcuna motivazione strettamente necessaria. Quindi hanno confessato di trovarsi in zona perchè era in programma "uno scambio di coppia". I bollenti spiriti sono costati ai tre una multa di 400 euro.