Scambiano la casa di cura per un rifugio dove passare la notte: allontanati

Trovandosi nel cuore della notte senza un riparo, hanno pensato di trovare rifugio all’interno di una nota casa di cura di Forlì. Protagonisti dell'episodio, avvenuto nella nottata tra martedì e mercoledì, due giovani residenti in città. A sorprenderli, mentre stavano profondamente dormendo in una zona riservata allo spogliatoio del personale, è stato un medico, che ha allertato le forze dell'ordine.

Sul posto è intervenuta una Volante dell'Ufficio Prevenzione Generale, che hanno riscontrato come i due non avessero rubato nulla e che non avevano commesso danneggiamenti per entrare, sfruttato una porta ad apertura automatica per accedervi. Gli agenti hanno provveduto ad allontanarli come richiesto dal referente della struttura sanitaria, che avrà la possibilità di valutare la produzione di una querela per violazione di domicilio, nell’immediatezza non presentata.