Scaricano sostanze chimiche agricole in un'isola ecologica: multati

Alcuni giorni fa, durante l'ordinario servizio serale di controllo nelle zone periferiche finalizzato tra l'altro al contrasto dei reati predatori, una pattuglia della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese ha sorpreso a Villagrappa, nei pressi di un' isola ecologica, due soggetti che stavano scaricando alcuni flaconi di sostanze chimiche utilizzate per uso agricolo. Il personale in divisa ha proceduto al sequestro del materiale, che per sua natura necessita di idoneo smaltimento, affidandolo all'azienda competente per il le procedure di intervento. I responsabili, residenti in un'altra zona del forlivese, sono stati multati di 300 euro, oltre ai costi dello smaltimento attualmente ancora da quantificare.