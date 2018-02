Scatta il rinnovo dei titoli di sosta e delle autorizzazioni per l'accesso alla Ztl

Entro il 28 febbraio sarà possibile rinnovare i titoli di sosta e le autorizzazioni/attestazioni annuali per l’accesso alla ZTL/AP (Zona Traffico Limitata/Area Pedonale) del Centro storico scaduti il 31 dicembre 2017. Il rinnovo potrà essere effettuato presentandosi direttamente presso gli uffici di Forlì Mobilità Integrata (in via Lombardini, 2 a Forlì) oppure, online accedendo all’area riservata presente nel sito www.fmi.fc.it. Per poter effettuare agevolmente il rinnovo online è necessario essere in possesso della carta di credito e seguire alcune semplici istruzioni di procedura guidata all’interno del sito web.

Per maggiori informazioni: tel. 0543.712580 - www.fmi.fc.it – uffici FMI via Lombardini n. 2, aperti lunedì-martedì-giovedì 7:45-18:00, mercoledì-venerdì dalle ore 7.45 alle 13.30, sabato dalle 7.45 alle 13.00.

Per i titolari di “permessi gratuiti per residenti” che nell’anno 2017 non hanno subito variazioni relative allo status di aventi diritto, per l’anno 2018, i permessi sono già stati rinnovati in modo automatico dagli uffici FMI. Solo nel caso in cui fossero mutate le condizioni fondamentali per il possesso del permesso, si invitano i titolari a presentarsi presso gli uffici competenti, per comunicare le variazioni intervenute e richiedere relativo aggiornamento.