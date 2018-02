Schianto in A14: ha visto morire la madre, il dodicenne ancora in Rianimazione

E' ricoverato al trauma center dell'ospedale Bufalini di Cesena: le condizione permangono critiche e i medici della Rianimazione si sono ancora riservati sulla prognosi. Non è quindi ancora fuori pericolo il ragazzino di 12 anni che è rimasto coinvolto in un drammatico incidente avvenuto giovedì mattina in autostrada A14, all'altezza di Forlì. La madre è morta nello schianto in cui è rimasto ferito il dodicenne.

L'auto su cui madre e figlio viaggiavano si è schiantata ad alta velocità contro il muro di cemento armato che sostiene il cavalcavia di via Zampeschi. L'auto, una Renault Captur, è andata completamente distrutta e la conducente, una donna milanese di 49 anni, Elena Magni, è rimasta uccisa sul colpo, tra le lamiere contorte dell'auto. Il figlio soccorso dal 118 è stato portato con un codice di massima urgenza, mediante l'elimedica, all'ospedale Bufalini di Cesena, dove è stato ricoverato con prognosi riservata nel reparto di Rianimazione.

E' l'esito della tragica uscita di strada, autonoma, della macchina con madre e figlio a bordo. Il grave incidente stradale si è verificato nella prima mattinata di giovedì. Il tutto si è verificato poco prima delle 7 e mezza di mattina, al chilometro 80, nella carreggiata sud, quella verso Rimini, praticamente ad un chilometro dall'uscita di Forlì provenendo da Faenza. L'auto, che era diretta a Cervia, si è accartocciata contro il muro laterale di sostegno del cavalcavia, poi finendo nella scarpata adiacente.

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, presenti anche i vigili del fuoco giunti con una squadra da Faenza. Per i rilievi della dinamica del tragico incidente sono giunte le pattuglie della Polizia Stradale della sottosezione di Forlì A14. Disagi limitati anche al traffico.