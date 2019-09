Schianto col deltaplano, drammatico incidente aereo nell'entroterra forlivese: muore il pilota

È morto schiantandosi col deltaplano. La vittima è un elettricista in pensione 79enne rocchigiano. La tragedia si è consumata lunedì mattina a Rocca San Casciano. L'allarme è scattato intorno alle 12, quando è un testimone ha segnalato l'incidente aereo. Sono stati mobilitati i Vigili del Fuoco con due automezzi e cinque uomini, il personale del Soccorso Alpino stazione Monte Falco e l'elisoccorso di Pavullo nel Frignano dotato di verricello con a bordo un Tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino. Chi ha osservato l'incidente, ha notato il deltaplano avere un'oscillazione in area. Quindi la picchiata verso il basso e l'impatto nei pressi del fiume Montone.

Si è reso necessario l'intervento dell'elicottero dei Carabinieri dall’aeroporto di Forlì per individuare i rottami. L'ultraleggero è stato localizzato cappottato nel parcheggio di una fabbrica di ceramica in disuso da tempo, lungo la via Nazionale. Purtroppo per l'uomo non c'era già più nulla da fare. Troppo gravi i traumi riportati. A nulla è valso l'intervento dei soccorritori. I Carabinieri hanno provveduto al sequestro dei resti del deltaplano ridotto ad un ammasso di rottami per gli accertamenti tecnici al fine di capire cause e dinamica dell'incidente. Le condizioni atmosferiche stavano peggiorando e non si può escludere che il maltempo abbia potuto avere un ruolo determinante nella sciagura. La vittima, secondo una prima ricostruzione dei fatti, era decollata dal suo podere ed aveva una grande passione per il volo.

Si tratta del secondo incidente aereo mortale in Emilia Romagna in appena 24 ore. Nel tardo pomeriggio di domenica ha perso la vita in un simil schianto un 62enne reggiano al confine tra la provincia dei Reggio Emilia - nei territori di Guastalla e Luzzara - e quella mantovana, non lontano dal fiume Po. Dopo il decollo il velivolo ha cominciato a scendere in picchiata, roteando su se stesso per poi finire al suolo, in un campo di erba medica, dopo un volo di 70-80 metri. Il pilota anche in questo caso è morto sul colpo.