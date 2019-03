Sciagura aerea in Etiopia, il cordoglio di Forlì per la morte di Paolo Dieci: "Sgomento e costernazione"

Il sindaco di Forli, Davide Drei, e il presidente del Consiglio Comunale, Paolo Ragazzini, esternano "sgomento e costernazione" per le vittime della sciagura aerea di Addis Abeba. "Con immenso dolore e' giunta anche la notizia della tragica scomparsa di Paolo Dieci, presidente e fondatore del Cisp Comitato internazionale per lo sviluppo dei popoli, con il quale il Comune di Forlì da quasi venti anni intraprende attività di cooperazione a favore del popolo saharawi", affermano Drei e Ragazzini.

"Insieme al Comune di Forlì, il sodalizio animato con sensibilità e competenza dal Cisp ha coinvolto fin dal suo nascere, nel 2001, soggetti del territorio forlivese come Afmf Associazione Forlivese Malattie del Fegato, medici dell'Ospedale Morgagni-Pierantoni, Europe Direct Punto Europa e la Facoltà Scienze Internazionali Diplomatiche del Campus universitario di Forlì, docenti e studenti universitari e di istituti scolastici di Forlì, il Rotary Club e altre realtà - viene ricordato -. Grazie alla guida e competenza del Cisp e sotto l'egida della Regione Emilia-Romagna sono stati portati avanti senza soluzione di continuità progetti di cooperazione volti a migliorare le strenue condizioni di vita nei campi profughi sia dal punto di vista sanitario che dell'educazione".

"Con la sollecitazione del Parlamento Europeo, della Regione Emilia-Romagna, del Cisp, e dei soggetti del territorio, anche il Consiglio Comunale di Forlì più volte si è pronunciato, all'unanimità, con ordini del giorno, a supporto della cooperazione a favore del popolo Saharawi, sostenendo attività ed iniziative che hanno contribuito a promuovere nella cittadinanza forlivese la conoscenza delle vicende di questo popolo e a sensibilizzarla, soprattutto i giovani, sul valore del rispetto dei diritti umani, quali quello dell'autodeterminazione, della salute, dell'istruzione - concludono Drei e Ragazzini -. La perdita di Paolo Dieci lascerà un vuoto incolmabile nel Cisp, in tutto il mondo della cooperazione ed in coloro che hanno avuto modo di confrontarsi e lavorare con lui, ma permane la certezza che i suoi insegnamenti, la sua forza e la sua abnegazione rimangano immutato esempio per tutti nel difficile compito di costruzione di un mondo migliore. Ai familiari ed a tutti i membri del Cisp l'amministrazione comunale di Forlì rivolge le più sentite condoglianze".