Sciagura di San Valentino: giovane muore travolto da un treno. Stop alla circonvallazione ferroviaria

Circolazione ferroviaria Adriatica bloccata venerdì mattina per una sciagura che si è consumata alla stazione ferroviaria di Cesena intorno alle 11.30. Nel giorno di San Valentino un giovane ha perso la vita finendo sotto un treno Freccia Rossa diretto a Milano. La vittima ha lasciato sulla banchina uno zainetto ed un giubbotto. Sul posto, per i rilievi di legge, la Polizia di Stato ed i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. La circolazione ferroviaria è stata interrotta per accertamenti giudiziari. E' stato cancellato il treno regionale 11534 in partenza da Rimini alle 12.20, mentre la tratta del regionale 6465 è stata limitata alla stazione di Faenza.

Questi i treni direttamente coinvolti: FR 9806 Bari Centrale (6:36) - Milano Centrale (13:25); IC 606 Bari Centrale (5:55) - Bologna Centrale (13:00); IC 605 Milano Centrale (7:05) - Taranto (18:26); e RV 2125 Piacenza (8:49) - Ancona (13:53). I treni istradati su percorso alternativo via Ravenna da Rimini a Faenza, con maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti: RV 2130/77666/77910/2130 Ancona (10:45) - Piacenza (15:10) e RV 11535/37695/11535 Piacenza (9:49) - Ancona (14:50).