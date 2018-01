Scienze politiche, l'Udu incontra il Rettorato: "Rivediamo insieme il numero chiuso"

L'associazione Udu (nione degli Universitari Forlì) ha incontrato lunedì al rettorato di Bologna il Prorettore alla didattica Enrico Sangiorgi, il presidente di consiglio del Corso di Laurea in Scienze Internazionali Diplomatiche Marco Balboni e il presidente di Dipartimento Sps Fabio Giusberti. "L’incontro - spiegano dall'Udu - aveva come obiettivo quello di intavolare una discussione preliminare sul tema del numero programmato nei corsi di laurea afferenti al dipartimento ed in particolare la triennale Scienze Internazionali Diplomatiche di Forlì a seguito della lettera che la stessa associazione aveva fatto pervenire al Rettore Ubertini all’indomani della chiusura delle inscrizioni per il ribado di ottobre dell’anno scorso".

"Abbiamo da subito apprezzato la disponibilità dell’ateneo ad affrontare congiuntamente il tema dopo la nostra lettera dello scorso ottobre, disponibilità che sembra essere rinnovata a seguito dell’incontro di lunedì pomeriggio - dichiara il coordinatore dell'Udu Giovanni Zannier -. La discussione è risultata proficua ed ha affrontato senza mezzi termini tutte le criticità e le complessità del numero programmato. Fin dall’inizio le posizioni nostre e dell’ateneo erano divergenti, rimane la nostra ferma contrarietà alla programmazione all’accesso. Da parte dell’ateneo c’è stata una disponibilità a rimodulare e rivedere a seconda delle contingenze logistiche ed del numero di domande i criteri d’accesso. La nostra battaglia ovviamente non si ferma, chiederemo l’istituzione di un tavolo di monitoraggio dei futuri test, e di rivedere congiuntamente le criticità emerse e segnalate già all’ateneo in particolare riguardante il metodo Tolc-E".