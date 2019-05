Venerdì si torna a manifestare per il clima. Appello ai prof: "Giustificare le assenze"

Venerdì anche a Forlì ci sarà il secondo sciopero globale per il clima. "Noi crediamo che l’educazione e questo impegno per il futuro non possano che andare di pari passo - esordiscono i ragazzi di Friday's For Future, organizzatori della manifestazione -. La prima non serve se non ci sarà un luogo vivibile dove questi ragazzi potranno mettere in pratica le competenze e la cultura sulla quale stiamo investendo".

"Molti docenti, per fortuna, hanno aderito all’appello dei “Teachers for Future”, con la promessa di sostenere gli studenti nelle loro rivendicazioni e farle proprie - viene rimarcato -. Diversi altri, però, hanno assegnato verifiche proprio in quella data, speriamo per reali esigenze didattiche e non per ostacolare la partecipazione degli studenti di scuole medie e superiori. Si tratta di un solo giorno, che volendo si può riorganizzare: chiediamo a tutti i docenti ed ai dirigenti scolastici di spostare le verifiche e giustificare le assenze di chi intende partecipare".

"Il ruolo che avete, come professori e maestri di vita, è quello di sostenere in tutti gli aspetti la crescita dei nostri ragazzi, non solo di guidarli nell’apprendimento delle singole materie - proseguono i giovani ., Lasciarli decidere da soli sull'importanza di questo sciopero, senza minacce di contromisure o punizioni, sarebbe un insegnamento molto importante con uno sforzo davvero minimo".

Il corteo partirà da Piazzale della Vittoria alle 9 per terminare al Parco Urbano, dove si pranzerà grazie alla collaborazione della Collina dei Conigli e nel pomeriggio si terranno diversi interventi intervallati dal contributo di band sensibili a queste tematiche. "Invitiamo tutti gli studenti, mamme e padri, lavoratori e pensionati a partecipare per non lasciarsi sfuggire l'occasione di dimostrare che c'è ancora speranza di salvare questo pianeta - concludono -. Non ne abbiamo un altro".