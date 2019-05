Nuovo sciopero per il clima, i ragazzi di Fridays For Future: "Non lo facciamo per Greta"

Venerdì il gruppo di Fridays For Future a Forlì tornerà in piazza contro il surriscaldamento globale. "Non lo facciamo per Greta Thunberg, che ha fatto partire la protesta in tutto il Mondo - tengono a puntualizzare -. Lei ha l’enorme merito di aver scosso le coscienze, inspiegabilmente immobili nonostante l’opinione concorde di tutti gli esperti e scienziati. Lo ha fatto attirando su di sé una enorme attenzione non richiesta, con tantissima ammirazione ma anche parecchie critiche complottiste, diffamazioni ignoranti che probabilmente nascono dal senso di colpa per non aver fatto abbastanza. Ma non chiediamo di scioperare per lei, lo facciamo per il futuro di tutti".

"Abbiamo solo 11 anni per invertire la rotta e superare il punto di non ritorno - viene rimarcato -. Quando si parla di obiettivi al 2030 si ha la percezione errata di avere ancora molto tempo a disposizione: non è così. Per questo motivo Irlanda e Regno Unito, anche grazie alla nostra pressione, hanno appena dichiarato lo Stato di Emergenza Climatica. Chiediamo che anche l’Italia e l’Europa facciano altrettanto, ed inizino a trattare come si deve questo argomento a tutti i livelli, dai Comuni fino agli organismi internazionali. Non c’è bisogno di un solo volto per questa protesta, il movimento ormai coinvolge attivamente milioni di persone in tutto il Mondo, con 111 Nazioni coinvolte e decine di migliaia di città".

In occasione del primo sciopero per il clima del 15 marzo, ricordano i ragazzi di Fridays For Future, "eravamo 3’500: studenti, insegnanti, genitori e nonni, bambini e lavoratori. Il 24 maggio invitiamo tutti al secondo evento, organizzato in maniera ancora più imponente, con il corteo che partirà da Piazzale della Vittoria alle 9, sfilerà per le vie del centro passando da Piazza Saffi e finirà al Parco Urbano, dove dal palco ci saranno interventi di studenti, professori universitari ed esperti, il tutto intervallato da musica. Si pranzerà insieme, grazie alla collaborazione della Collina dei Conigli che offrirà a prezzi calmierati e con materiali biodegradabili ed a basso impatto un pic nic eco-friendly. Raccoglieremo durante il percorso e la giornata anche i rifiuti lasciati a terra dagli altri, per dimostrare che si può fare di meglio anche nella nostra città e nel quotidiano. Lo grideremo forte, per superare i tappi alle orecchie di chi non vuol sentire".