Forlì urla presente contro i cambiamenti climatici: in migliaia seguono l'esempio di Greta

Vecchie generazioni al fianco delle nuove. Tutti uniti per la salvaguardia del Pianeta. In migliaia hanno risposto presente al "Fridays For Future", lo sciopero per il clima nato da un'iniziativa di Greta Thunberg, la sedicenne svedese dalle treccine lunghe diventata popolare in tutto il mondo per aver deciso di non andare a scuola ogni venerdì per protestare, in solitudine, davanti al parlamento svedese con un cartello scritto a mano "Sciopero dalla scuola per il clima".

Un lungo serpentone, che ha scelto di mobilitarsi contro i cambiamenti climatici, già in fase avanzata, e convincere i governi del mondo a politiche più incisive per preservare il clima del pianeta. E' stata una festa bella, allegra, colorata, piena di impegno, desideri ed emozonii quella partita da Piazzale della Vittoria, con tanti giovani che, come nelle migliori occasioni di questa città, hanno portato la propria volontà e il proprio entusiasmo affinché il mondo possa cambiare in una direzione più sostenibile e attenta all’ambiente.

E con gli studenti anche l'amministrazione comunale, col sindaco Davide Drei, ha voluto dimostrare la vicinanza della città di mercuriale a questa battaglia e all’impegno di battersi affinché il mondo possa cambiare perché il tempo delle indecisioni, o dei calcoli miopi e meschini a difesa degli interessi di bottega contro l’ambiente, è drasticamente finito. Dietro lo striscione "Sciopero mondiale del futuro" il colorato corteo si è incamminato in direzione del centro storico, accompagnato da musica, bolle di sapone e fischietti.

Il tragitto si concluso nel cortile della Mensa Universitaria di fianco al Campus di via Corridoni, oltre il parcheggio di Piazza Lega. Qui sono stati approfonditi i temi della giornata, con un paio di brevi interventi di Ruggero Ridolfi, oncologo dell’associazione Isde Medici per l’ambiente che ha seguito a Forlì una osservazione sulla presenza di inquinanti, e Silvia Zamboni, Giornalista de "La Nuova Ecologia" che si occupa di economia circolare, mobilità e politiche urbane sostenibili. Nel parchetto sono stati organizzati sit-in e workshop tematici, durante i quali sono state approfondite le idee alla base del movimento.