Un'onda verde e azzurra come la Terra: gli studenti tornano a sfilare sulle orme di Greta

Gli studenti forlivesi sono tornati in piazza per il clima. Nuovo appuntamento venerdì col Global Strikes all'insegna dell'ambiente e contro i cambiamenti climatici. L'onda verde e azzurra è tornata a "travolgere" il centro storico sulle orme dell'attivista svedese Greta Thunberg. "Chiunque sei, ovunque sei, abbiamo bisogno di te", queste le parole di Greta in uno dei suoi tanti appelli per ottenere azioni concrete contro i cambiamenti climatici e una sostenibilità ambientale che dia un diritto al futuro a tutti.

Il corteo si è dato appuntamento in Piazzale della Vittoria; poi tra musica e colori i ragazzi hanno raggiunto il cuore di Forlì, Piazza Saffi. Tappa finale al Parco Urbano, con interventi di studenti, professori universitari ed esperti, il tutto intervallato da musica. Durante la manifestazione i ragazzi si sono cimentati nella raccolta dei rifiuti lasciati a terra dagli altri, "per dimostrare che si può fare di meglio anche nella nostra città e nel quotidiano".

Quindi anche una risposta a chi li ha accusati di approfittare della circostanza per marinare la scuola: "Non abbiamo voglia di andare a scuola a studiare per un domani se quel domani ce lo stanno rubando oggi - si legge sul gruppo Facebook di Fridays For Future Forlì -. Non abbiamo voglia di andare a scuola se le nozioni che il sistema scolastica ci insegna non hanno alcun significato per i leader di quello stesso sistema. E non abbiamo voglia di andare a scuola per istruirci per un futuro se coloro che si sono istruiti nel passato -gli eruditi scienziati- non vengono ascoltati".