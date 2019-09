"Uniti per il clima": il messaggio parte da San Mercuriale, migliaia di giovani in piazza

Dal campanile di San Mercuriale, uno dei simboli di Forlì, parte il messaggio principale: "Uniti per il clima". Mittenti i giovani di Fridays For Future, destinatari le grandi potenze mondiali. Migliaia di ragazzi hanno accolto l'appello di Greta Thunberg e di Firdays For Future Forlì, scendendo in piazza venerdì per il terzo sciopero globale per il clima, appuntamento culmine della Week For Future, settimana dedicata alla lotta ai cambiamenti climatici. Gli studenti si sono mobilitati ancora una volta con una richiesta ben precisa: "agire subito e cambiare il sistema per fermare il disastro climatico". Circa duemila i giovani che hanno partecipato alla manifestazione, tanto festosa quanto arrabbiata. Il corteo è partito da piazzale della Vittoria con lo slogan "Se ci rubano il futuro, noi blocchiamo la città". Quindi il percorso lungo corso della Repubblica.

Davanti a San Mercuriale la sosta. La chiesa è stata allestita con uno striscione applicato sull'impalcatura della facciata, che mette assieme ambientalismo e religione in una frase di San Francesco d'Assisi: "Laudato si' per nostra Madre Terra". Lo srotolamento dello striscione, da parte di un equilibrista, con sottofondo musicale, è stato accompagnato da urla di stupore ed applausi. A farne da cornice al colorato corteo anche fischietti e striscioni. "Siamo stanchi di sentirci dire che siamo bravi e abbiamo ragione, non è questo ciò che vogliamo - dichiara Francesco Martinelli, coordinatore regionale della Rete degli Studenti dell’Emilia-Romagna -. Non ci interessano i ringraziamenti, gli applausi, ma un cambiamento reale. Ogni giorno l’emergenza ambientale e i cambiamenti climatici sono sempre più evidenti e noi non siamo più disposti ad accontentarci del vuoto compiacimento della politica".

"Si tratta di una crisi globale - ribadisce Martinelli -, che riguarda tutti e per questo non può essere ignorata. Viviamo in un sistema folle ed iniquo, basato sullo sfruttamento di risorse ambientali e del lavoro in cui pochissimi si arricchiscono sulla pelle di tanti, distruggendo giorno dopo giorno il nostro pianeta. Questo non può continuare, è il momento di cambiare il sistema da subito". Dopo la sorprendente partecipazione alle prime due manifestazioni, gli studenti sono tornati in piazza, forti anche del sostegno ricevuto dal Ministero dell’Istruzione: "Questo terzo sciopero sarà decisivo, speriamo, per ottenere risposte concrete e non più solo promesse - conclude Martinelli -. Abbiamo pochissimo tempo a disposizione per cambiare ma siamo pronti a lottare per farlo. Chiediamo agli insegnanti, ai presidi, alle organizzazioni sociali e alle istituzioni di essere al nostro fianco".

La Cisl al fianco dei giovani

Anche la Cisl Romagna ha partecipato all'evento globale: "Ringrazio i ragazzi del movimento Fridays Fo rFuture perché stanno scuotendo la politica, l’economia, la società e anche noi sindacati per prendere coscienza che la prima assoluta priorità è la salvaguardia dell’ambiente - afferma il segretario generale del sindacato Francesco Marinelli -. Siamo stati presential fianco dei giovani, come lo eravamo nel precedente sciopero globale del 24 maggio scorso, ma non vogliamo rubare la scena e la piena titolarità ai ragazzi e agli studenti. Noi li accompagniamo e siamo a loro disposizione con la nostra attività quotidiana nei luoghi di lavoro e nella contrattazione con le imprese e con le istituzioni".

"Ora non ci sono più scuse - aggiunge -. Anche l’Onu nel suo recente rapporto climatico ha sancito che abbiamo solo 11 anni per intervenire e impedire l’incremento della temperatura oltre 1,5 gradi, altrimenti subiremo degli effetti devastanti dal cambiamento climatico in atto. Questo comporterebbe la perdita di 72 milioni posti di lavoro nel mondo secondo i calcoli del sindacato mondiale, l’Ituc, che ha proclamato già due giornate di mobilitazione globale nei posti di lavoro su questo tema. Il percorso di transizione non è semplice, va guidato e condiviso con chi lo deve sostenere, non è come staccare la spina da una presa e attaccarla a un’altra sono necessarie scelte legislative e piani industriali che convertano i sistemi produttivi e serve formazione per i lavoratori per non provocare ulteriore disoccupazione.”

"È positivo che la Regione Emilia-Romagna e diverse amministrazioni comunali romagnole abbiano dichiarato lo stato di emergenza climatica: la prima è stata Cesena poi Ravenna e recentemente Rimini. Purtroppo solo Forlì ha deciso diversamente - conclude -. Questi sono i primi apprezzabili passi della politica, ma chiediamo che siano deliberate anche concrete scelte ecologiche sulla mobilità, sulle infrastrutture e sull’ambiente che porterebbero sviluppo per il territorio e occupazione".

Metalmeccanici in piazza

Anche i metalmeccanici di Forlì non sono voluti mancare. "L’emergenza climatica rappresenta un problema che interessa tutti e non si posso lasciare i giovani senza sostegno in questa battaglia fondamentale - afferma il segretario generale della Fiom-Cgil, Giovanni Cotugno -. Questo il motivo di fondo per cui i metalmeccanici hanno accolto l’invito di Fridays for Future ad essere presenti nel corteo. Tanti i delegati e le delegate della Fiom che hanno sfilato per le vie di Forlì, particolarmente significativa la partecipazione dei lavoratori della Bonfiglioli Riduttori, dove negli scorsi giorni si erano svolte assemblee di sensibilizzazione sul tema che avevano portato i rappresentati sindacali della Fiom a proclamare lo sciopero. L’adesione allo sciopero in Bonfiglioli è stata significativa con quasi il 70% dei lavoratori che si sono astenuti dal lavoro per dimostrare fattivamente il loro interesse nei confronti delle tematiche ambientali e il loro impegno per un futuro migliore. Ora bisognerà dare continuità a questo percorso avviando confronti nelle aziende per diminuire i consumi energetici, gli sprechi e avviare pratiche maggiormente rispettose dell’ambiente".