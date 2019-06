Sciopero del personale del reparto giustizia, venerdì disagi in tribunale

Venerdì anche a Forlì il personale della giustizia sciopera. In occasione dello sciopero nazionale del personale dell'Amministrazione Giudiziaria proclamato da Fp Cgil, Cisl Fp e Uil PA , tutte le attività di tribunale, procura, giudici di pace, ufficiali giudiziari, Uepe, saranno a rischio per lo sciopero che coinvolgerà tutto il personale. "Abbiamo proclamato lo sciopero a livello nazionale dei dipendenti della Giustizia – spiega una nota di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Pa perché la situazione è drammatica. Mancata riqualificazione professionale dei lavoratori, impoverimento degli organici,

precariato sono i tratti distintivi di una situazione generata da decenni di politiche di tagli ai bilanci e al costo del lavoro. Ci sono gravissime carenze di personale e nel 2021 ci sarà un vuoto di organico pari al 50%. Il personale in servizio è anziano, demotivato e pagato meno di tutti gli altri lavoratori pubblici. E' a serio rischio l’apertura degli uffici giudiziari”.

“Abbiamo chiesto più volte al Ministro della Giustizia Bonafede – proseguono i sindacati – di agire su due piani: un piano di assunzioni e la valorizzazione del personale in servizio (attraverso il rispetto degli accordi presi nel 2017 che prevedono progressioni giuridiche ed economiche per tutto il personale) ma nulla è stato fatto”. “E' una questione che interessa tutti: non ci sono solo i diritti sacrosanti dei lavoratori ma la funzionalità stessa di uno dei servizi più importanti dello Stato. Per questo venerdì 28 giugno sarà sciopero”, concludono Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Pa.