Sciopero di Oss e infermieri, possibili disagi. L'Ausl: "Garantiti i servizi pubblici essenziali"

Un nuovo sciopero interesserà il comparto della sanità. Martedì il Sindacato Professionale Human Caring ha proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore del personale Oss, Operatori Socio Sanitari e Osa-Asa nonchè infermieri generici e puericultrici del settore sanità pubblica, privata e terzo settore. L'Ausl Romagna chiarisce che "saranno assicurati i servizi pubblici essenziali, nel rispetto della vigente normativa, attraverso l’individuazione dei contingenti minimi di personale a garanzia delle prestazioni indispensabili e non dilazionabili, equivalenti ai servizi minimi assicurati normalmente nei giorni festivi". Dietro i motivi della protesta c'è la richiesta al Governo del rispetto della Legge numero 3/2018 "per riconoscere il ruolo usurante della categoria, una categoria spesso non ascoltata e umiliata, ma anche riconoscimenti in merito al contratto nazionale, retribuzione e inquadramento".