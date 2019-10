Sciopero generale, è in arrivo un venerdì di disagi. L'Ausl: "Garantiti i servizi essenziali"

E' in arrivo un venerdì di disagi. Le associazioni sindacali Cub, Sgv, Si Cobas e Usi-Cit, con l'adesione di Slai Cobas, hanno indetto uno sciopero generale: dalla scuola ai trasporti, i lavoratori sia pubblici che privati scenderanno in piazza per chiedere l'aumento dei salari e delle pensioni, la cancellazione del Jobs Act della legge Fornero, oltre che per la riduzione degli orari e dei carichi di lavoro.

L'Ausl Romagna informa che la mobilitazione "coinvolge il personale appartenente a tutti i settori pubblici e privati". Nella giornata dello sciopero, viene rimarcato, "saranno assicurati i servizi pubblici essenziali, nel rispetto della vigente normativa, attraverso l’individuazione dei contingenti minimi di personale a garanzia delle prestazioni indispensabili e non dilazionabili, equivalenti ai servizi minimi assicurati normalmente nei giorni festivi".