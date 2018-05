Sciopero dei portieri, chiude la principale sede dell'università: la rabbia degli studenti

Amara sorpresa per diverse centinaia di studenti del campus universitario di Forlì che venerdì mattina dovevano recarsi nella sede del Teaching Hub di viale Corridoni per svolgere la loro normale attività di lezione e studio. L'intera struttura, infatti, era chiusa al pubblico e così è rimasta a causa di uno sciopero del personale di una cooperativa subappaltatrice dell'Università di Bologna, che si occupa appunto della portierato dei servizi di apertura e chiusura dell'edificio. “Migliaia di studenti, giunti dalle città vicine, più tutti i forlivesi e quelli fuori sede, si sono ritrovati davanti alle porte chiuse, dopo aver speso tempo e soldi per raggiungere Forlì, e sono dovuti tornare indietro”, sbotta uno dei tanti studenti rimasti privi del servizio, che lamenta l'assenza di comunicazioni che avvisassero di un disagio di tale portata. Anche il sito internet del campus forlivese non reca alcun avviso urgente di chiusura della sede del Teaching Hub.

Lo sciopero dovrebbe aver riguardato solo una decina di persone in tutto, ma è stato sufficiente per paralizzare l'intera attività della principale sede del campus forlivese, quella che ospita il maggior numero delle aule di lezione. Dall'Università di Bologna fanno sapere che questo sciopero che riguarda un numero molto esiguo di personale di riferimento ha provocato la chiusura totale della sede dell'ateneo solo nel caso del Teaching Hub di Forlì, mentre tutte le altre sedi romagnole e bolognesi hanno aperto normalmente. Il problema di Forlì dipenderebbe dal fatto che il personale della cooperativa appaltatrice sarebbe l'unico formato a procedure di emergenza in caso di pericolo, per cui la chiusura sarebbe stata dettata più da motivi di sicurezza che per l'assenza dell'addetto all'apertura vera e propria. Insomma, per un “collo di bottiglia” i referenti del campus hanno optato per la chiusura totale, creando però pesanti disagi all'utenza. Alcune lezioni – spiegano dall'Università di Bologna – sono state ridislocate in altre sedi universitarie, mentre molte altre sono state annullate.