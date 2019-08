Presidio davanti alla Prefettura del personale della vigilanza privata: "Vogliamo uno stipendio degno"

"La vostra sicurezza non assicura le nostre vite. Vogliamo uno stipendio degno". E' quanto esposto in uno dei cartelli in occasione del presidio del personale della vigilanza privata in Piazza Ordelaffi davanti alla sede della Prefettura di Forlì-Cesena. Giovedì si è svolta la prima delle due giornate di sciopero proclamate da Cgil, Cisl e Uil per il "mancato rinnovo del contratto di lavoro delle guardie giurate particolari, scaduto da ormai 32 mesi".

I sindacati hanno definito "inaccettabili le richieste avanzate dalle associazioni datoriali in rappresentanza delle aziende del settore della vigilanza privata, che propongono un insignificante aumento salariale di 40 euro lordi per retribuzioni ferme da quattro anni". "Vogliono eliminare - proseguono Cgil, Cisl e Uil - il pagamento dei primi tre giorni di malattia, e ridurre il periodo di comporto anche per l'infortunio (termine massimo oltre il quale l'azienda può licenziare il lavoratore ancora malato)".