Terrore per un'anziana: sorpresa alle spalle, scippata e fatta cadere a terra

Secondi di autentico terrore nella prima serata di giovedì per una forlivese di 84 anni. L'anziana stava passeggiando lungo via Gentili, quando è stata avvicinata da dietro da due individui. I balordi, con una mossa fulminea, sono riusciti a vincere la resistenza della malcapitata, strappandole la borsa che aveva con se, facendola rovinare a terra, per poi dileguarsi rapidamente a piedi, con la fuga agevolata dal buio. Subito è stato dato l'allarme al 112. Sul posto si sono precipitati i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Forlì, al comando del tenente Francesco Grasso, e della stazione di San Martino in Strada.

I due scippatori non sono stati individuati nell'immediata caccia all'uomo, ma è stata recuperata la borsa. I malviventi se ne sono liberati dopo aver rubato una cinquantina di euro. Il personale del comando di Corso Mazzini è al lavoro per individuare i responsabili dell'episodio, acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. La donna è dovuta ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano, dimettendola con alcuni giorni di prognosi.