Scivola e riporta un trauma ad una gamba: interviene il Soccorso Alpino

E' finita con un trauma alla gamba e il trasporto all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano l'escursione tra i Prati della Burraia e il passo della Calla di un 59enne di Civitella. L'uomo aveva approfittato del sabato soleggiato per trascorrere una gita fuori porta con la moglie. Giunto in un punto dove il terreno era particolarmente bagnato, per cause da accertare è scivolato rovinosamente a terra, riportando un trauma alla gamba che non gli ha più consentito di proseguire.

La moglie ha immediatamente contattato il 118 per chiedere aiuto. La Centrale Operativa di Romagna ha inviato sul posto l’ambulanza di Santa Sofia e là Squadre del Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Monte Falco. Gli operatori, una volta rintracciato il ferito, hanno provveduto a immobilizzare l’arto traumatizzato e a posizionare la persona sulla barella "portantina". La struttura è poi stata assicurata a delle corde e con tecniche alpinistiche è stata trasportata sulla strada carrozzabile dove c’era l’ambulanza. L’uomo è stato trasportato al nosocomio forlivese per accertamenti. Presenti sul posto anche i Vigili del Fuoco.