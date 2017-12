Scivola lungo il sentiero, operazione di recupero del Soccorso Alpino

Pomeriggio di intenso lavoro per i tecnici del Soccorso Alpino intervenuti, a San Benedetto, per soccorrere un escursionista. L'allarme è scattato verso le 16.30, sul sentiero 409, per un alpinista scivolato che ha riportato una seria lesione agli arti inferiori. Sul posto sono accorsi 12 soccorritori e i Carabinieri Forestali che, non senza difficoltà, sono riusciti a raggiungere il ferito e, dopo averlo stabilizzato, a riportarlo a valle. Le operazioni sono state rallentate sia dal fango, lungo il sentiero, che dall'oscurità calata. Dai primi riscontri, l'escursionista non sarebbe in pericolo di vita.