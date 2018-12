Ex insegnante esce di casa e fa perdere le sue tracce: ricerche nell'area del parco fluviale di Meldola

La sua scomparsa è stata segnalata mercoledì sera nella puntata di "Chi l'ha visto?", la trasmissione in onda su Rai 3. Da mercoledì mattina si sono perse le tracce di Paola Pasini, 76enne di Forlimpopoli, ex insegnante di lettere in pensione. L'ultimo contatto telefonico risale alle 10 con la nipote, alla quale, ha spiegato nell'informativa la conduttrice Federica Sciarelli, ha riferito di uscire per una passeggiata. Da lì non ha fatto avere più notizie di se. La trasmissione ha anche diffuso una foto di circa una decina d'anni fa.

Sarebbe uscita con la sua auto, una "Volkswagen Fox" grigio metalizzato. I Carabinieri della Compagnia di Meldola, al comando del capitano Filippo Cini, si sono subito attivati nelle ricerche dopo la segnalazione di un pro-nipote della donna con la quale aveva programmato un incontro all'ora di pranzo. Gli uomini dell'Arma hanno ritrovato la vettura parcheggiata nell'area antistante l'Irst, con le chiavi inserite nel quadro e la borsa con contanti lasciata nell'abitacolo. I militari hanno battuto l'area del parco fluviale, ma della 75enne nessuna traccia.

Nelle prossime ore, con la formalizzazione della denuncia di scomparsa, sarà coinvolti nelle ricerche anche il personale della Protezione Civile. Al momento della scomparsa avrebbe indossato un piumino rosso bordeaux sbiadito ed un foulard arancione-rosa; porta occhiali scuri da vista con montatura di plastica neri. "Ha bisogno dei suoi farmaci che non aveva con se e anche il cellulare è rimasto a casa", ha comunicato la giornalista di "Chi l'ha visto?" nell'informativa diramata durante la trasmissione.