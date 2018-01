Scomparso da giorni con l'auto aziendale, si cerca quest'uomo di 44 anni

Si cerca anche in Romagna Thomas Baglioni, il 44enne dipendente di una ditta edile, che vive con la famiglia a Formignana, nelle zone di Copparo, in provincia di Ferrara. A Forlì vive la cognata Katia Drago, Thomas dunque conosce questo territorio che potrebbe essere tra le possibili mete del suo allontanamento". Drago lancia un appello, a chiunque faccia un avvistamento, a segnalarlo alla famiglia o alle forze dell’ordine. Le ricerche sono estese anche nella parte sud del Veneto e in Romagna. Baglioni, ex portiere delle giovanili della Spal, si è allontanato dal suo paese con l’auto aziendale, una Fiat Bravo grigia targata EC245XA. Al momento della scomparsa, mercoledì scorso, indossava un piumino nero, jeans e scarpe da ginnastica.

“Continuate ad aiutarmi a condividere perché è un ragazzo veramente speciale, puro di cuore.. E si merita che noi tutti lo aiutiamo. Io sono disperata”, scrive su Facebook la cognata. E l’appello sta facendo il giro di molte bacheche. L'ultima cella del telefono agganciata prima delle 20 di mercoledì è stata in zona Bondeno, poi più nulla anche dal segnale telefonico. Con la diffusione della targa dell’auto si conta di ottenere segnalazioni precise e circostanziate. Il caso è in mano ai carabinieri della compagnia di Bondeno.