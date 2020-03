Nidi e scuole per l'infanzia, Casara: "Sconti immediati e già previsti sulle rette. Prevediamo ulteriori misure agevolative"

"Se la situazione dovesse perdurare, portando a chiusure superiori a 5 giorni nello stesso mese, l'Amministrazione sta valutando di applicare ulteriori misure agevolative per venire incontro alle tantissime famiglie del forlivese", con figli che frequentano nidi e scuole d'infanzia comunali. Lo rende noto l'assessore alle politiche educative Paola Casara, specificando che "questa amministrazione, già la scorsa settimana, ha comunicato agli utenti dei nidi e delle scuole d'infanzia di natura comunale l'immediata applicazione dello sconto previsto dal nostro regolamento".

"Questo significa che già dal mese di febbraio e per questa prima settimana di marzo, le famiglie potranno usufruire immediatamente delle agevolazioni e degli sconti sulle rette, senza dover attendere i tempi dell'approvazione di atti da parte degli organi competenti - chiosa Casara -. Aggiungo che le rette sono tutte personalizzate in base all'Isee e questo sconto è aggiuntivo rispetto a quelli già applicati in base al regolamento (malattie, fratelli ed altro)".

"Se la situazione dovesse perdurare, portando a chiusure superiori a 5 giorni nello stesso mese, l'amministrazione sta valutando di applicare ulteriori misure agevolative per venire incontro alle tantissime famiglie del forlivese che usufruiscono di questi servizi. Il nostro regolamento trova applicazione per i nidi e le scuole dell'infanzia comunali, per i nidi comunali gestiti in concessione e per i nidi privati convenzionati - prosegue Casara -. Sono a stretto contatto con gli operatori e gli uffici del settore per monitorare costantemente l'evolversi di questa straordinaria situazione e rispondere con strumenti rapidi ed efficaci alle esigenze e ai disagi dei forlivesi".

Il Pd

Sulla questione è intervenuto anche il Gruppo Consiliare del Partito Democratico di Forlì, in attesa degli ulteriori provvedimenti del Governo e della Regione Emilia - Romagna che non hanno ancora escluso un rinnovo del provvedimento di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado: "Riteniamo che questa sia un’azione necessaria nei confronti delle famiglie, già in difficoltà per la gestione della chiusura. I mancati introiti potranno essere coperti dal fondo di riserva che è appositamente previsto dalla normativa degli enti locali per spese non prevedibili". Concludono i dem: "Proprio perché lo sconto sulla retta mensile del tre percento al giorno già previsto nel regolamento va a coprire un massimo di cinque giorni di chiusura, è necessario dare un segnale chiaro in merito, sospendendo, appunto, le rette; siamo felici, infatti, che l'assessore consideri la nostra proposta ed informi, ora, la Città che l'amministrazione sta valutando integrazioni ulteriori alle attuale esenzioni, dal nostro punto di vista necessarie e finanziabili con il fondo di riserva".