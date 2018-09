Scontro frontale sulla via Emilia, un'auto va in testacoda. Furgone carambola nel fosso

Scontro frontale nel cuore della mattinata di mercoledì lungo la via Emilia, a poche centinaia di metri dal semaforo di Panighina. Per cause in fase d'accertamento ai Carabinieri, una "Hyundai Atos", condotta da un'anziana, e che procedeva in direzione di Cesena, si è scontrata con un furgone che proveniva dalla direzione opposta. L'impatto è stato particolarmente violento: l'auto, che ha perso la ruota anteriore sinistra, è andata in testacoda, fermandosi di traverso sulla corsia nord, mentre l'altro mezzo è carambolato nel fossato che costeggia la carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. La peggio l'ha riportata l'automobilista, trasportata all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì. A seguito del sinistro si sono formati degli incolonnamenti, con la circolazione stradale regolata con senso unico alternato.