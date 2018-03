Parapiglia tra tifosi prima della sfida di calcio: lanci di bottiglie in via Campo di Marte

Dieci minuti di panico. Durante i quali sarebbero spuntate mazze, ma anche fumogeni e bottiglie. Parapiglia tra tifosi nella prima serata di mercoledì nei pressi del Campo Federale di Forlì, in via Campo di Marte. Le segnalazioni al 112 e al 113 hanno attivato l'intervento di Polizia e Carabinieri, giunti sul posto con diverse pattuglie. Il tutto si è verificato poco prima della sfida di recupero del campionato Promozione tra Futball Cava e Giovane Cattolica, con fischio d'inizio alle 20,30. Un incontro non seguito dal punto di vista dell'ordine pubblico.

Secondo una prima sommaria ricostruzione dei fatti, ci sarebbe stato un blitz dei tifosi biancorossi all'arrivo di un pulmino con a bordo i tifosi provenienti da Cattolica. E' seguito un lancio di bottiglie, ma non ci dovrebbero essere stati feriti. Il tutto sarebbe durato una decina di minuti, con momenti di preoccupazione tra gli automobilisti e passanti che stavano transitando in via Nardini e viale Spazzoli. Con l'arrivo delle luci blu delle forze dell'ordine la situazione si è tranquillizzata. Non si è reso necessario l'intervento del 118. Sull'episodio indagano gli agenti della Questura di Corso Garibaldi. Per la cronaca sportiva, la partita si è regolarmente giocata all'antistadio Morgagni e si è conclusa sul punteggio di 1-1.