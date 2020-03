La passione per le monete antiche gli costa una denuncia: sequestrato un piccolo tesoro

Tradito dalla "passione" per le monete antiche. I Carabinieri di Saludecio hanno denunciato in stato di libertà un 51enne brindisino, residente a Forlì, con l'accusa di "impossessamento illecito di beni culturali" e "ricettazione". L'attività investigativa dell'Arma è scattata a seguito di una sospetta attività di vendita di beni di interesse culturale nei mercatini locali. Elementi alla mano, gli inquirenti hanno richiesto ed ottenuto un decreto di perquisizione alla Procura della Repubblica ed hanno così proceduto all’esecuzione della perquisizione nei confronti dell'uomo, sospettato di custodire in casa il “materiale proibito”.

Ed infatti, alla vista dei militari, senza opposizioni di sorta, l’uomo ha consegnato la propria collezione, frutto di acquisizione negli anni nei vari mercatini. Si tratta di 54 monete in bronzo databili dall’epoca romana repubblicana Secondo e Primo secolo A.C. all’epoca moderna contemporanea 18esimo e 19esimo Secolo D.C; 37 monete in bronzo databili dall’epoca bizantina Terzo e Secondo Secolo A.C. all’Ottavo e Decimo Secolo D.C; 30 monete in bronzo databili dal quarto Secolo A.C. al 19esimo Secolo D.c.; 23 monete in bronzo databili dall’epoca romana imperiale terzo secolo D.C. agli inizi del ventesimo Secolo D.C.; 10 medaglie risalenti al periodo tra il 17esimo e prima meta’ del Ventesimo Secolo D.C.; 50 monete in bronzo ed argento databili tra il terzo Secolo A.C ed il Decimo secolo D.C.; 36 monete dell’epoca romana imperiale databili tra il Secondo Secolo A.C. ed il 17esimo Secolo D.C.; 37 monete databili tra il quinto secolo A.C e la meta’ del 18esimo Secolo D.C.; 45 monete databili tra il Dodicesimo e il 19esimo SecoloD.c.. Tutto quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro in attesa di una perizia specialistica.