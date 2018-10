Scoperti in casa con la droga cercano di liberarsene gettandola nel water

Continuano senza sosta le attività di contrasto e repressione del traffico di sostanze stupefacenti svolte dai Carabinieri della Compagnia di Forlì, mantenendo alta l’attenzione e sotto pressione il mondo dello spaccio nel centro della città.

In particolare, nella tarda serata di venerdì, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno tenuto sotto osservazione un’abitazione del centro in quanto, da una serie di pregresse attività, si aveva avuto il sospetto che quel luogo fosse diventato punto di riferimento per l’approvvigionamento di sostanze stupefacenti. Effettivamente in tarda serata i militari hanno notato dei movimenti sospetti nei pressi dell'abitazione, quindi hanno deciso di intervenire procedendo al controllo di un cittadino albanese di 20 anni. L'uomo da subito avrebbe opposto resistenza nei confronti dei militari, divincolandosi e riuscendo così ad allertare alcuni connazionali che erano presenti in casa. I militari hanno fatto irruzione all’interno dell’appartamento, dove sono stati poi controllati altri due cittadini albanesi. La perquisizione ha consentito di rinvenire all’interno del water in bagno 5 dosi di cocaina, oltre a un bilancino di precisione che era stato occultato all’interno di una intercapedine della caldaia termica. In casa è stata inoltre recuperata la somma di 450 euro in banconote di vario taglio. Sia lo stupefacente che il denaro sono stati sequestrati.

Condotti presso gli uffici del comando di corso Mazzini, il 20enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. I connazionali che erano in casa e che avevano tentato di disfarsi dello stupefacente gettandolo nel water, di 18 e 19 anni, entrambe operai, sono stati invece denunciati in stato di libertà per concorso in detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Sabato mattina presso il Tribunale di Forlì il Giudice, su richiesta della Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto condannando il 20enne a un anno di reclusione.